Три месяца после Рамадана: Бетербиев бросил вызов Биволу после очередной победы

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев желает, чтобы соперником по его следующему бою был россиянин Дмитрий Бивол, а их поединок может состояться через три месяца после Рамадана, передает NUR.KZ.

Утром воскресенья по времени Астаны Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита и защитил пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Для звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает титула WBA (Super), которым владеет Бивол.

"Конечно, следующим я хочу бой против Бивола. Мне нужен четвертый пояс. У меня еще есть работа в этой весовой категории. Звание абсолютного чемпиона мира — топовая высота", — заявил Бетербиев на ринге после победы.

По словам промоутера боксера Боба Арума, этот поединок действительно находится в разработке. "Но приближается Рамадан (начнется 11 марта — прим. ред.). Через три месяца после него мы будем готовы к бою с Биволом. Вероятно, тогда он и состоится", — сказал глава компании Top Rank.

Сам Бетербиев также прокомментировал свой поединок со Смитом.

"Мы с тренером и командой упорно работали, но я думаю, что дело, прежде всего, в удаче, которая на моей стороне, — с улыбкой отметил Бетербиев. — У нас была пара стратегий, мы готовились к нескольким сценариям. Смит дал мне хороший бой, держался стойко. Спасибо ему за это! Как мне удалось его впервые нокаутировать? Это вопрос к моей команде, тренеру. Они работают со мной, а я просто следую за ними".

Теперь на счету Бетербиева досрочные победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. Бивол выиграл все 22 своих поединка.

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