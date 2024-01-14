Бетербиев нокаутировал Смита и защитил три чемпионских титула

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом и защитил три чемпионских пояса в полутяжелом весе (до 79,4 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир в Квебеке. С первых минут оба соперника начали действовать активно, но инициативой большую часть времени владел Бетербиев.

Россиянин, вышедший на ринг под флагом Канады, чаще проводил успешные атаки. В седьмом раунде он дважды отправил оппонента в нокдаун, после чего угловые Смита просигнализировали о сдаче.

Бетербиев остался чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF. За профессиональную карьеру 38-летний боксер досрочно выиграл все 20 боев.

Смит потерпел второе поражение на ринге. В активе 33-летнего британца осталось 29 побед (21 — нокаутом).

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