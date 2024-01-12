В Министерстве туризма и спорта высказались о скандале с квартирой Бибосынова

Заместитель председателя Комитета по спорту и физической культуре Министерства туризма и спорта Айгуль Бектенова рассказала, когда бронзовый призер Олимпиады-2020 по боксу Сакен Бибосынов сможет оформить подаренную ему квартиру на свое имя, передает NUR.KZ.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций Бектенова разъяснила, что боксер по действующем закону сможет оформить жилье на себя только через 10 лет.

"Закон о предоставлении квартир олимпийским медалистам был принят в 2014 году. А в 2019 году была введена норма, ограничивающая оформление квартиры на свое имя сроком на 10 лет. Квартира была передана Сакену Бибосынову в 2021 году. Поэтому оформить ее он сможет только по прошествии 10 лет", - подчеркнула Бектенова.

Напомним, Сакен Бибосынова недавно рассказал, что акимат Туркестанской области подарил ему двухкомнатную квартиру за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. Как оказалось, жилье было подарено не безвозмездно, а отдано в аренду.

Затем, ситуацию прокомментировали в Управлении по делам физической культуры и спорта Туркестанской области. Они заявили, что в скором времени чемпион мира-2021 сможет получить квартиру в свою личную собственность.

Сакен Бибосынов является чемпионом мира-2021 в сербском Белграде и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио-2020.

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