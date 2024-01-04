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"Мне вообще обидно": бронзовый призер Олимпиады-2020 рассказал о ситуации с подаренной квартирой

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Luis Robayo - Pool / Getty Images

Чемпион мира по боксу и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Сакен Бибосынов прокомментировал ситуацию с подаренной от акимата Туркестанской области квартирой за медаль Олимпиады, передает NUR.KZ со ссылкой на 1bol.kz.

Как стало известно из интервью Бибосынова, когда акимом области был Умирзак Шукеев, он подарил спортсмену двухкомнатную квартиру. Как оказалось, жилье было подарено не безвозмездно, а отдано в аренду.

"После Олимпиады в Токио и чемпионата мира мне подарили двухкомнатную квартиру в Туркестане. Однако оно было оформлено с правом аренды. И это соглашение закончилось в конце 2022 года. Мне вообще обидно, что я живу на съемной квартире, а другим спортсменам дают трехкомнатные квартиры. Умирзак Шукеев, занимавший должность акима области, подал в отставку. Я не разговаривал с нынешним акимом по этому вопросу. Однако областное спортивное управление продолжает давать только обещания.

Мой тренер Мырзагали Айтжанов в курсе этой ситуации, но я не включил его в это дело. Недавно я рассказал об этой ситуации руководителю спортивного фонда Азамату Карлыгашеву. Они написали письмо и сказали, что помогут найти решение проблемы. Если сейчас придут и попросят меня освободить квартиру, я ничего не смогу сделать. Это потому, что я не могу зарегистрировать квартиру на свое имя", — рассказывает боксер.

Напомним, Сакен Бибосынов является чемпионом мира-2021 в сербском Белграде и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио-2020.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2053990-mne-voobsche-obidno-bronzovyy-prizer-olimpiady-2020-rasskazal-o-situatsii-s-podarennoy-kvartiroy/

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