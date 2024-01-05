В Управлении спорта Туркестанской области прокомментировали ситуацию с боксером Сакеном Бибосыновым

Управление физической культуры и спорта Туркестанской области подтвердило информацию, что жилье было передано олимпийскому призеру Игр в Токио-2020 Сакену Бибосынову в аренду, передает NUR.KZ.

Недавно в СМИ появилось заявление Бибосынова, что подаренная два года назад квартира за бронзу на Олимпийских играх находится не в его собственности, а в аренде.

В социальной сети Facebook представители Управления физической культуры и спорта Туркестанской области ответили на пост местного блогера о ситуации боксера.

"Эта квартира передана на арендной основе. Сейчас ведется работа со спонсорами для решения данного вопроса. Квартира будет передана в собственность Сакена Бибосынова", - заявили в официальном аккаунте Управления в Facebook.

Напомним, Бибосынов завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио и становился чемпионом мира-2021.

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