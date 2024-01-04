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Флойд Мейвезер назвал трех лучших боксеров современности

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Боксер Флойд Мейвезер-младший
Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Легенда мирового бокса Флойд Мейвезер в своем недавнем интервью отметил Канело, Райана Гарсию и Джервонту Дэвиса, которые, по его мнению, являются лучшими в современном боксе, передает NUR.KZ со ссылкой на Inside Fighting.

Американец заявил, что считаться чемпионом может тот, кто силен во всех аспектах.

"Сейчас самые популярные боксеры — это парни с тяжелым ударом. Я бы не сказал, что их много. В данный момент в боксе есть только три звезды: "Канело", Райан Гарсия и Джервонта "Танк" Дэвис.

Во многих случаях люди думают: "У меня есть титул. Я звезда. У меня два пояса“" В наше время бойцы считают, что если у них есть титул и они заработали пару миллионов долларов, то они звезды. Это не делает тебя звездой.

Способность быть сильным во всех аспектах делает тебя звездой, умение артикулировать, понимание, когда говорить, а когда молчать. Все играет важную роль в том, чтобы сделать тебя именитым бойцом", — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу InsideFighting.

Напомним, Мейвезер-младший официально завершил карьеру в 2017 году выставочным боем против одного из самых известных бойцов ММА Конора Макгрегора.

Ранее чемпион в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о втором бое с американской легендой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2053873-floyd-meyvezer-nazval-treh-luchshih-bokserov-sovremennosti/

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