Мэнни Пакьяо сделал заявление о втором бое с Флойдом Мейвезером

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо сделал заявление о втором поединке с экс-чемпионом в пяти дивизионах, именитым Флойдом Мейвезером, передает NUR.KZ.

На японском шоу "Rizin" Пакьяо внезапно анонсировал второй бой против Мейвезера.

"Надеюсь увидеть вас здесь, в Японии, снова. Это будет большой бой с мммм... (ринг-анонсер пришёл на помощь: "Ха-ха. С Флойдом Мейвезером"). Да, с Флойдом Мейвезером. Думал, вы не хотите, чтобы я говорил это (смеётся). Я в восторге".

Ранее легенды мирового бокса уже встречались в поединке. В мае 2015 года в Лас-Вегасе победу одержал Мейвезер.

Напомним, оба боксера завершили карьеру. Флойд Мейвезер-младший официально завершил карьеру в 2017 году выставочным боем против одного из самых известных бойцов ММА Конором Макгрегором.

Мэнни Пакьяо же покинул боксерский ринг в 2021 году, в последнем бою он проиграл Йорденису Угасу.

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