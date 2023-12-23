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Известный боксер Дмитрий Бивол назвал лучших боксеров в мире на данный момент

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Боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Обладатель титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол назвал топ-5 лучших боксеров мира на данный момент, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

При этом российский боксер сам себя в этот список не включил.

"Мне нравятся Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ. Тот же Александр Усик, который заслуживает место в топ‑5. Как ни крути, Канело тоже должен быть в этом списке. Он прошелся по весовым категориям, сейчас абсолютный чемпион во втором среднем весе. Добавлю Тайсона Фьюри.
Себя не могу добавить. Не хватает мне поясов, чтобы я мог добавить себя в этот список. Я не ощущаю, что должен стоять в этом списке. Мне еще нужно этого добиться. Я чувствую, что могу там быть, но есть ребята, которые прошлись по весовым категориям, пособирали пояса, сделали многое для бокса", — ответил Бивол "Матч ТВ".

Напомним, Дмитрий Бивол примет участие в грандиозном вечере бокса. Россиянин, владеющий поясом WBA (Super) в первом тяжелом весе, проведет объединительный поединок с чемпионом IBO Линдоном Артуром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052287-izvestnyy-bokser-dmitriy-bivol-nazval-luchshih-bokserov-v-mire-na-dannyy-moment/

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