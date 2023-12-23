Джошуа, Уайлдер и Бивол прошли взвешивание перед грандиозным вечером бокса

Англичанин Энтони Джошуа, американец Деонтей Уайлдер и россиянин Дмитрий Бивол успешно прошли процедуру взвешивания перед своими следующими поединками, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

Спортсмены выступят в основном карде боксерского турнира, который состоится 23 декабря в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Шоу возглавит бой Джошуа и шведа Отто Валлина в тяжелом весе. На взвешивании англичанин показал 113,9 кг, скандинав — 108,2 кг.

Уайлдер побьется в той же категории, его результат на весах — 96,6 кг. Соперником американца будет новозеландец Джозеф Паркер (111,3 кг).

Бивол, владеющий поясом WBA (Super) в первом тяжелом весе, проведет объединительный поединок с чемпионом IBO Линдоном Артуром. Россиянин показал на взвешивании 79,2 кг, англичанин — 79 кг.

Боксерский вечер в Эр-Рияде начнется в субботу в 22:00 по времени Астаны.

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