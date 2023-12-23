Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Джошуа, Уайлдер и Бивол прошли взвешивание перед грандиозным вечером бокса

Опубликовано:

Российский боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол: Mark Robinson/Matchroom Boxing via Getty Images

Англичанин Энтони Джошуа, американец Деонтей Уайлдер и россиянин Дмитрий Бивол успешно прошли процедуру взвешивания перед своими следующими поединками, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

Спортсмены выступят в основном карде боксерского турнира, который состоится 23 декабря в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Шоу возглавит бой Джошуа и шведа Отто Валлина в тяжелом весе. На взвешивании англичанин показал 113,9 кг, скандинав — 108,2 кг.

Уайлдер побьется в той же категории, его результат на весах — 96,6 кг. Соперником американца будет новозеландец Джозеф Паркер (111,3 кг).

Бивол, владеющий поясом WBA (Super) в первом тяжелом весе, проведет объединительный поединок с чемпионом IBO Линдоном Артуром. Россиянин показал на взвешивании 79,2 кг, англичанин — 79 кг.

Боксерский вечер в Эр-Рияде начнется в субботу в 22:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052272-dzhoshua-uaylder-i-bivol-proshli-vzveshivanie-pered-grandioznym-vecherom-boksa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.