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Сенсация: капитан сборной Казахстана по боксу нокаутом проиграл на международном турнире в Астане

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боксшы
Асланбек Шымбергенов. Фото: Спортты дамыту дирекциясы

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов на турнире от международной федерации бокса "Ночь чемпионов IBA" сенсационно проиграл нокаутом мексиканцу Хосе Мигелю Боррега, передает корреспондент NUR.KZ.

На турнире "Ночь чемпионов IBA" не обошлось без сенсаций. Любимчик казахстанской публики, капитан национальной сборной, чемпион мира в весе до 71 килограмма выходил биться в ринге против мексиканского боксера Хосе Мигеля Борреги.

По правилам турнира бой был рассчитан на шесть раундов, но уже в четвертом на полу ринга оказался один из бойцов, и это был Шымбергенов. После мощного удара казахстанец поднялся, но Боррега сразу ринулся на добивание.

В итоге судья остановил поединок после выброшенного полотенца. Шымбергенов, очевидно, неуверенно стоял на ногах и завершил этот турнир поражением.

В данный момент турнир продолжается боями других казахстанцев. В главном событии вечера на ринг выйдет олимпийский чемпион-2016 Данияр Елеусинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051124-sensatsiya-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-boksu-nokautom-proigral-na-mezhdunarodnom-turnire-v-astane/

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