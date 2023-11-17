Усик и Фьюри устроили потасовку после анонса их боя (видео)

Британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика пришлось разнимать во время дуэли взглядов после объявления даты их очного боксерского поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN Ringside.

В четверг в Эр-Рияде прошла пресс-конференция в честь официального анонса боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Как и сообщалось ранее, Фьюри и Усик встретятся на ринге в столице Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года.

После мероприятия спортсменов пригласили на традиционную дуэль взглядов. Британец во время стердауна оказал физическое давление на украинца, вследствие чего охране пришлось разнимать соперников. Потасовка сопровождалась словесной перепалкой.

Напомним, изначально планировалось, что Фьюри и Усик побьются 23 декабря нынешнего года. Однако после октябрьской победы раздельным решением судей над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну британец попросил дать ему больше времени на восстановление и подготовку.

На данный момент Фьюри владеет поясом WBC в супертяжелом весе. Усик остается чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

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