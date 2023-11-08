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Кто следующий? Жанибек Алимханулы выбрал соперников для объединительных боев

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Чемпион среднего веса по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы выбрал новых соперников для объединения всех поясов в своем дивизионе, передает NUR.KZ со ссылкой на ресурс Boxing Studs Noticias.

По информации испанского издания, Жанибек Алимханулы после успешного объединения титулов WBO и IBF в бою с немецким боксером Винченцо Гуальтьери попросил промоутерскую компанию Top Rank Boxing, представляющую его интересы, договориться о поединке с кубинцем Эрисланди Ларой или доминиканцем Карлосом Адамесом.

Кубинский боксер является чемпионом среднего веса по версии WBA. 29-летний Адамес же обладатель временного титула WBC с 2022 года. Основным титулом по версии WBC в среднем весе владеет американец Джермалл Чарло.

Напомним, утром 15-го октября казахстанский боксер завоевал второй титул IBF, когда в шестом раунде отправил немца Винченцо Гуальтьери в нокаут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2044702-kto-sleduyuschiy-zhanibek-alimhanuly-vybral-sopernikov-dlya-obedinitelnyh-boev/

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