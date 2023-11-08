"Александр Усик, Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа": Баходир Джалолов назвал следующих соперников на бой

Олимпийский чемпион в супертяжелом весе из Узбекистана Баходир Джалолов вызвал на поединок топовых профи-боксеров своего дивизиона, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

Джалолов намерен повторить успех Олимпиады Токио-2020 в Париже, где в следующем году пройдут летние игры. После этого узбекский боксер хочет сразу же завоевать ещё и чемпионский титул в профи.

«Моя ближайшая цель — взять второе золото на Играх, а затем сразу вернуться в профессиональный бокс», — заявил Джалолов.

По его мнению, в следующем году он будет готов к чемпионскому бою «независимо от того, кто будет удерживать пояс после Парижа-2024».

«Александр Усик, Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа— для меня это не имеет значения, я готов», — уверяет он.

Следующий бой 29-летний спортсмен проведет 17 ноября в Ташкенте против южноафриканского боксера Криса Томпсона, проигравшего три последних боя.

Напомним, ранее казахстанский непобежденный супертяж Иван Дычко заявил, что готов снова выйти на бой против Джалолова. На данный момент в сборной Казахстана в весе Дычко выступает Камшыбек Кункабаев, который в финале Азиатских игр в Ханчжоу уступил узбекскому боксеру.

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