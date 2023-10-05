Джалолов лишил Кункабаева золотой медали Азиатских игр в боксе

В боксе на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу состоялся финал в весе свыше 92 килограммов между казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым и узбеком Баходиром Джалоловым, передает NUR.KZ.
Поединки между данными боксерами уже давно стали принципиальными и ожидаемыми. Очередное противостояние супертяжей случилось в финале Азиатских игр-2022.
Джалолов в первом раунде захватил преимущество. Однако казахстанец оставшиеся два провел намного активнее и эффективнее, чем первую трехминутку.
Тем не менее, для победы этого не хватило. Джалолов выиграл со счетом 4:0.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 61 медаль. Наши спортсмены завоевали восемь "золота", 15 "серебра" и 38 "бронз".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039772-dzhalolov-lishil-kunkabaeva-zolotoy-medali-aziatskih-igr-v-bokse/