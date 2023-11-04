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Батыр Джукембаев узнал имя следующего соперника

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Боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: Eye of the Tiger Management

Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев узнал дату следующего боя и имя соперника, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Возвращение казахстанца запланировано на 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США) в рамках очередного шоу ProBox TV. Соперником станет опытный француз Мохамед Мимуне, который имеет в своем активе 23 победы. Поединок рассчитан на десять раундов.

В последний раз на ринг Джукембаев выходил 20 сентября так же в Плант-Сити. В нем он победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Рольдана и завоевал региональный титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории.

Ранее, мы рассказывали, как Джукембаев начал подготовку к своему следующему бою.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2044138-batyr-dzhukembaev-uznal-imya-sleduyuschego-sopernika/

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