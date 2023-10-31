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Батыр Джукембаев приступил к подготовке к следующему бою

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Боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 KO), выступающий в первом полусреднем весе, сообщил о начале подготовки к своему следующему поединку, передает NUR.KZ.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Скоро состоится мой следующий бой. Началась подготовка к следующему поединку! Даст Аллах, мы будем усердно работать не покладая рук, чтобы порадовать казахскую страну победой",- говорится в сообщении боксера.

Отметим, что Джукембаев провел последний бой 21 сентября. Он выступил на вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США). Батыр одержал победу раздельным решением судей над аргентинцем Уго Альберто Ролданом, став обладателем титулов WBA NABA в первом полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043396-batyr-dzhukembaev-pristupil-k-podgotovke-k-sleduyuschemu-boyu/

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