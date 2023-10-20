Алимханулы потеснил Головкина: The Ring обновил рейтинг средневесов

Чемпион WBO и IBF в средней весовой категории, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы возглавил рейтинг по версии престижного американского издания The Ring, передает NUR.KZ.

По сравнению с прошлой версией произошли существенные изменения в распределение мест. Так, например, именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин был и вовсе исключен из рейтинга, хотя ранее возглавлял его.

Потеснил же на первом месте его чемпион WBO и IBF Жанибек Алимханулы, который ранее располагался на второй строчке. В топ-10 также попал еще один казахстанский боксер - Мейирим Нурсултанов, который улучшил позиции и с седьмой строчки поднялся на шестую.

Полностью топ-10 лучших средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

2. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

3. Эрисланди Лара (Куба)

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

6. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

7. Элайджа Гарсия (США)

8. Феликс Кэш (Великобритания)

9. Лиам Смит (Великобритания)

10. Хамза Шираз (Великобритания).

Напомним, утром 15-го октября Жанибек Алимханулы завоевал второй чемпионский титул, когда в шестом раунде отправил немца Винченцо Гуальтьери в нокаут.

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