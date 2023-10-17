"Я готов сразиться с ним в феврале": Жанибек Алимханулы назвал дату боя с Канело

Чемпион среднего дивизиона по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своих социальных сетях назвал дату боя с обладателем всех чемпионских поясов мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает NUR.KZ.

Казахстанский профи-боксер Жанибек Алимханулы продолжает бросать вызовы абсолютному чемпиону Саулю "Канело" Альваресу. В этот раз Qazaq style даже обозначил дату возможного боя.

«Вы знаете, что я готов. Если „Канело“ готов, то я готов сразиться с ним в феврале. Мне нужно четыре пояса. Я легко могу его нокаутировать. Если вы разбираетесь в боксе, то вы все это знаете!» — написал Алимханулы в публикации на своей странице в Twitter.

Напомним, утром 15-го октября казахстанский боксер завоевал второй титул IBF, когда в шестом раунде отправил немца Винченцо Гуальтьери в нокаут.

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