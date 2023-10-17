Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я готов сразиться с ним в феврале": Жанибек Алимханулы назвал дату боя с Канело

Опубликовано:

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Чемпион среднего дивизиона по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своих социальных сетях назвал дату боя с обладателем всех чемпионских поясов мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает NUR.KZ.

Казахстанский профи-боксер Жанибек Алимханулы продолжает бросать вызовы абсолютному чемпиону Саулю "Канело" Альваресу. В этот раз Qazaq style даже обозначил дату возможного боя.

«Вы знаете, что я готов. Если „Канело“ готов, то я готов сразиться с ним в феврале. Мне нужно четыре пояса. Я легко могу его нокаутировать. Если вы разбираетесь в боксе, то вы все это знаете!» — написал Алимханулы в публикации на своей странице в Twitter.

Напомним, утром 15-го октября казахстанский боксер завоевал второй титул IBF, когда в шестом раунде отправил немца Винченцо Гуальтьери в нокаут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041424-ya-gotov-srazitsya-s-nim-v-fevrale-zhanibek-alimhanuly-nazval-datu-boya-s-kanelo/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.