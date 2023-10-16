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"Продолжает кошмарить дивизион": Top Rank высказались о победе Алимханулы

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Бой Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуалтьери
Бой Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуалтьери. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Казахстанский непобежденный боксер Жанибек Алимханулы успешно провел объединительный бой против немца Винченцо Гуалтьери, победу чемпиона прокомментировала промоутерская компания, которая ведет дела казахстанца, передает NUR.KZ со ссылкой на социальные сети Top Rank.

Top Rank выложили фото и видео после победы казахстанца и подписали:

"Продолжает кошмарить дивизион".

Это фраза является отсылкой к прозвищу Алимханулы "кошмар" среднего дивизиона, так как при 15 победах Жанибек выиграл 10 нокаутами.

Напомним, объединительный бой Алимханулы - Гуалтьери проходил в американском Розенберге и завершился нокаутом в шестом раунде. Таким образом, Qazaq style теперь чемпион среднего веса не только по версии WBO, но также IBF.

Чемпион высказался после победы и заявил о том, что хотел бы добавить еще два чемпионских пояса: WBC и WBA.

С завоеванием чемпионского пояса Алимханулы также поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041113-prodolzhaet-koshmarit-divizion-top-rank-vyskazalis-o-pobede-alimhanuly/

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