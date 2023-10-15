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Жанибек Алимханулы: Хочу добавить в свою коллекцию еще два пояса

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Сегодня, 15 октября, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в американском Розенберге одержал победу в объединительном поединке против немца Винченцо Гуалтьери, передает NUR.KZ.

Все закончилось в шестом раунде, когда рефери принял решение остановить бой во время мощной атаки Алимханулы. Гуалтьери не смог ничего показать в ринге.

"Это мой стиль ведения боя. Казахский стиль. И я здесь, чтобы остаться надолго. Мы с самого начала знали, что он не будет сопротивляться, что он не будет полноценно биться. Его план состоял в том, чтобы дождаться, пока я устану, но этого никогда не произойдет.

Хочу добавить в свою коллекцию еще два пояса. Собираюсь обсудить это с Top Rank",- сказал после боя Алимханулы.

Добавим, что теперь Жанибек является чемпионом мира по версиям WBO и IBF в средней весовой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2041048-zhanibek-alimhanuly-hochu-dobavit-v-svoyu-kollektsiyu-esche-dva-poyasa/

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