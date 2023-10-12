"Лишились явного золота": Казахстанская федерация бокса об итогах Азиады

На прошедших Летних Азиатских игр в Ханчжоу сборная Казахстана по боксу смогла завоевать две серебряные и три бронзовые медали, итоги выступления казахстанских боксеров в интервью корреспонденту NUR.KZ оценил вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

- Какая сейчас главная претензия у федерации бокса Казахстана к организаторам боксерских турниров на Азиатских играх?

- Давайте начнем с Асланбека Шымбергенова. 3 октября, когда его бой состоялся с Севонретом Окадзавой. Видели какой был итог? Наш боксер все три раунда вел, но подняли руку японскому боксеру. Нам объяснили это тем, что сказали у японца стиль бокса был схож с кубинским, поэтому латиноамериканским судьям больше понравился его стиль. После этого боя Асланбек Шымбергенов и тренер обратились в Национальный олимпийский комитет. Дальше национальный олимпийский комитет с консультацией к нам. Мы на следующий же день консультировались с юристами и подали жалобу в Международный олимпийский комитет и олимпийский совет Азии. Руководителям написали. Касательно Карины Ибрагимовой, ее соперница по финалу после боя на чемпионате мира в Индии была дисквалифицирована по итогам тестов. Выявили, что у нее мужские хромосомы. Мы жалобу подали, теперь ждем по обоим случаям. После того как получим их ответ, дальше будем думать есть ли основания дальше судиться. Подавать в спортивный судебный арбитраж.

- Спорные решения судей начались еще на стадии 1/8-й турниров. Почему так поздно обратились?

- Мы выразили свои сомнения по поводу жеребьевки, посева. Почему не посмотрели на рейтинг этих боксеров, когда делали жеребьевку. По итогам посева выгода получателями стали Китай, Тайбэй, Северная Корея. Мы выразили свое беспокойство, что мы еще можем сделать. Нету никаких инструментов, чтобы возразить, нет возможности подавать протест. Мы стали жертвами противостояния IBA (Международная федерация бокса - прим. ред.) и МОК и также эксперимента PBU (организаторы боксерских турниров на Азиаде - прим. ред.) не хотят использовать систему IBA, а пошли другим путем.

- Не столкнется ли Казахстан потом с последствиями от того, что будет судиться с МОК ?

- Я вам так скажу, раз обратился боксер. Не мы, федерация, подает в суд, а Национальный олимпийский комитет. Дальше они же являются членами международного олимпийского комитета. Это же такие правовые отношения. Вы ущемляете права нашего боксера, а мы вас боимся. Вдруг потом будут последствия. Также не бывает. Также надо отреагировать. Даже если будут последствия. Мы же в цивилизованном мире живем. Надеемся, что адекватно отреагируют. С такой надеждой, что МОК организация серьезная авторитетная, адекватная поэтому и принимаются такие решения, чтобы защитить права атлетов.

- На каких турнирах теперь можно будет завоевать олимпийские лицензии?

- Что касается других квалификационных турниров. Будет в Италии, конец февраля или начало марта и в Бангкоке Таиланде конец мая - начало июня. Я знаю, мы все лицензии получим, но здесь на Азиатских играх важно было золото. Лишились явного золота Асланбека Шымбергенова и Карины Ибрагимовой. Если они так поступают, мы тоже должны также поступить и своих лидеров оберегать. Мы вызов приняли, кто поймет тот и поймет. Сейчас сделали для себя выводы и возьмемся. Какие работы должны быть проведены - проведем.

Напомним, после спорного судейского решения в бою капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова против японца Севонрета Окадзавы, федерация бокса Казахстана официально отправила запрос в Международный Олимпийский комитет.

О неоднозначном решение судей высказалась также Международная федерация бокса и Азиатская конфедерация.

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