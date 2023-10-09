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Боб Арум высказался о бое Жанибека Алимханулы

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Жанибек Алимханулы, Боб Арум и Бадди Макгирт
Жанибек Алимханулы, Боб Арум и Бадди Макгирт. Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle

Президент промоутерской компании Top Rank Бор Арум поделился своим мнением о победителе боя казахстанского боксера Жанибека Алимханулы и немца Винченцо Гуалтьери за два чемпионских пояса, передает NUR.KZ со ссылкой на Twiiter американца.

До боя казахстанского профи-боксера, чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы против обладателя пояса IBF немца Винченцо Гуалтьери остаются считанные дни. Объединительный поединок пройдет 14 октября в американском Розенберге. За несколько дней до встречи высказался и легендарный промоутер Боб Арум.

«Мне не терпится увидеть, как лучший в мире средневес, чемпион мира WBO Жанибек, объединит чемпионские титулы в бою против жесткого чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери в субботу в Розенберге, штат Техас, и в прямом эфире на ESPN», - заявляет Арум.

Ранее, заявление перед объединительным боем сделал сам чемпион WBO Жанибек Алимханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2040192-bob-arum-vyskazalsya-o-boe-zhanibeka-alimhanuly/

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