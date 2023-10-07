Жанибек Алимханулы сделал заявление перед боем с Гуалтьери

Чемпион WBO в среднем весе профессиональный боксер Жанибек Алимханулы завершил подготовку к объединительному бою против чемпиона IBF немца Винченцо Гуалтьери, передает NUR.KZ со ссылкой на Twitter казахстанца.

Алимханулы заявил о том, что завершил спарринговать и полностью готов защитить чемпионский пояс.

«До боя осталось восемь дней. Сегодня я закончил спарринговать. Мы готовы. Моя команда готова. Мы готовы взять два титула! На моем счету всего 14 профессиональных боксерских боев, и я — чемпион мира. Я уже дважды защищал свой титул. И скоро мне предстоит объединительный бой. Альхамдулиллах!» — написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, бой казахстанского профи-боксера против Винченцо Гуалтьери пройдет 14 октября в американском Розенберге (Техас, США).

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