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Жанибек Алимханулы сделал заявление перед боем с Гуалтьери

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион WBO в среднем весе профессиональный боксер Жанибек Алимханулы завершил подготовку к объединительному бою против чемпиона IBF немца Винченцо Гуалтьери, передает NUR.KZ со ссылкой на Twitter казахстанца.

Алимханулы заявил о том, что завершил спарринговать и полностью готов защитить чемпионский пояс.

«До боя осталось восемь дней. Сегодня я закончил спарринговать. Мы готовы. Моя команда готова. Мы готовы взять два титула! На моем счету всего 14 профессиональных боксерских боев, и я — чемпион мира. Я уже дважды защищал свой титул. И скоро мне предстоит объединительный бой. Альхамдулиллах!» — написал Алимханулы в твиттере.

Напомним, бой казахстанского профи-боксера против Винченцо Гуалтьери пройдет 14 октября в американском Розенберге (Техас, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2040038-zhanibek-alimhanuly-sdelal-zayavlenie-pered-boem-s-gualteri/

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