Камшыбек Кункабаев обратился к болельщикам после боя с Джалоловым

Представитель сборной Казахстана в супертяжелом весе Камшыбек Кункабаев сразу после финала, где он проиграл узбекскому боксеру Баходиру Джалолову, обратился к болельщикам на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Боксер поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Ассаламуалейкум, Казахстан. Завершились 19-е Азиатские игры, проходившие в Китае. Я хотел бы поблагодарить всех вас, кто болеет и держит за нас руки. Дай Бог нам привезти „золото“ в Казахстан с Олимпийских игр-2024", — написал Кункабаев на своей странице в Instagram.
Напомним, в финале в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев уступил своему заклятому сопернику олимпийскому чемпиону Баходиру Джалолову из Узбекистана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039933-kamshybek-kunkabaev-obratilsya-k-bolelschikam-posle-boya-s-dzhalolovym/