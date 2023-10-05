Камшыбек Кункабаев высказался после финала на Азиаде в Ханчжоу

Представитель сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев сделал заявление после того, как в финале Летних Азиатских игр уступил узбекскому боксеру Баходиру Жалолову, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
"Надеялся принести Казахстану «золото». В следующий раз будем еще сильнее стараться и поборемся за «золото» Олимпиады в Париже.
— Попал тремя-четырьмя ударами хорошими, Баходир это вроде почувствовал?
— Я находился в ринге и что было так или не так бессмысленно. Мою руку не подняли. Даст бог, в следующий раз надо стараться в два раза больше. Буду стараться выиграть единогласным решением судей.
— Ты сам доволен сегодняшним боем?
— Конечно, можно лучше выступить, чем сегодня. Любой спортсмен знает, что бой нравится тебе, когда выигрываешь. Даст бог, я выиграю «золото» в Париже и тогда все понравится", - ответил журналистам Кункабаев.
Напомним, в финальной схватке в весовой категории свыше 92 килограмма Кункабаев уступил принципиальному сопернику Баходиру Джалолову.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039782-kamshybek-kunkabaev-vyskazalsya-posle-finala-na-aziade-v-hanchzhou/