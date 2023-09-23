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"Я нокаутирую Юбенка с закрытыми глазами": Жанибек Алимханулы сделал дерзкое заявление о следующем бое

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы в своих социальных сетях продолжает бросать вызов британцу Крису Юбенку-младшему, передает NUR.KZ.

Чемпион среднего веса по версии WBO Алимханулы в случае победы над Винченцо Гуалтьери может встретиться со следующим обязательным претендентом. В новом рейтинге WBO на первом месте оказался Крис Юбенк-младший, который бросал вызов Геннадию Головкину.

Жанибек на своей странице в Twitter заявил, что без проблем разделается с британским боксером.

"Я нокаутирую Юбенка с закрытыми глазами в первом раунде! Он знает это. Если этот бой случится, то он должен быть в Лас-Вегасе. Если я буду драться в Казахстане, то там соберется 50 000 фанатов на стадионе. У Казахстана тоже есть крупные стадионы. Вопрос в том, почему я должен драться в Британии? Если он согласится драться со мной, есть только два варианта - или Вегас, или Madison Square Garden" , - заявил Алимханулы.

Ранее, Юбенк уже ответил отказом на возможность проведения боя с казахстанцем.

Напомним, Алимханулы свой следующий бой проведет 10 октября в американском Розенберге против чемпиона в среднем весе по версии IBF немца Винченцо Гуалтьери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037819-ya-nokautiruyu-yubenka-s-zakrytymi-glazami-zhanibek-alimhanuly-sdelal-derzkoe-zayavlenie-o-sleduyuschem-boe/

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