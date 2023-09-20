Девочка не сдержала слез после встречи с Головкиным (видео)

Именитый казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин прибыл в Алматы и посетил одну из школ, где учится маленькая поклонница спортсмена, передает NUR.KZ.

Видео визита в школу имени Шокана Уалиханова Головкин выложил на своей странице в Instagram.

"Всегда рад встрече с будущими чемпионами. Спасибо Кенесу Хамитовичу (президент Казахстанской федерации бокса - прим. ред.) и Асель Имангалиевне за приглашение в школу им.Шокана Уалиханова и добрые инициативы для детей. Пусть будет больше таких проектов!" - подписал видео Геннадий.

Напомним, Головкин последний раз на ринг выходил больше года назад против мексиканца Сауля Канело Альвареса. О годовщине легендарного боя недавно напомнил DAZN.

Ранее, именитый боксер посетил отборочный матч на Евро-2024 сборной Казахстана по футболу против Северной Ирландии.

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