Девочка не сдержала слез после встречи с Головкиным (видео)

Именитый казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин прибыл в Алматы и посетил одну из школ, где учится маленькая поклонница спортсмена, передает NUR.KZ.
Видео визита в школу имени Шокана Уалиханова Головкин выложил на своей странице в Instagram.
"Всегда рад встрече с будущими чемпионами. Спасибо Кенесу Хамитовичу (президент Казахстанской федерации бокса - прим. ред.) и Асель Имангалиевне за приглашение в школу им.Шокана Уалиханова и добрые инициативы для детей. Пусть будет больше таких проектов!" - подписал видео Геннадий.
Напомним, Головкин последний раз на ринг выходил больше года назад против мексиканца Сауля Канело Альвареса. О годовщине легендарного боя недавно напомнил DAZN.
Ранее, именитый боксер посетил отборочный матч на Евро-2024 сборной Казахстана по футболу против Северной Ирландии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037409-devochka-ne-sderzhala-slez-posle-vstrechi-s-golovkinym-video/