Геннадий Головкин: Поздравляю с важной победой всех земляков

Сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024 над командой Северной Ирландии. Футболистов поздравил именитый казахстанский боксер Геннадий Головкин, передает NUR.KZ.

Напомним, Казахстан выиграл у Северной Ирландии со счетом 1:0. Голом на 27 минуте отметился Максим Самородов. Геннадий Головкин находился на "Астана Арене" и поддерживал нашу сборную. Позже он обратился к команде и болельщикам на своей странице в Instagram.

"Поздравляю с важной победой сборную Казахстана и всех земляков! Алга, Казахстан",- написал боксер.

Напомним, эта победа позволила сборной Казахстана набрать 12 очков. В группе H подопечные Магомеда Адиева занимают промежуточное второе место. Лидерами группы являются финны, в активе которых также 12 очков. Сборная Финляндии свой следующий матч проведет против Дании (10 очков).

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