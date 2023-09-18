DAZN напомнил о культовом противостоянии Головкин - Канело

Стриминговый сервис DAZN выложил в своих социальных сетях пост о годовщине с последнего боя в трилогии именитого казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Канело Альвареса, передает NUR.KZ.
В своем Twiiter DAZN выложил фото с последнего поединка, где заклятые соперники Головкин и Канело, после боя уже жмут друг другу руки
«В этот день год назад соперничество между „Канело“ и GGG было урегулировано», — гласит подпись к фото.
Напомним, бой проходил на легендарной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 17 сентября 2022 года. В том поединке GGG проиграл Канело единогласным решением судей. После поединка вечные оппоненты в среднем весе пожали друг другу руки и заявили о полном разрешении конфликта между ними.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036988-dazn-napomnil-o-kultovom-protivostoyanii-golovkin-kanelo/