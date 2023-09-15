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Альварес о вызове Кроуфорда: Этому бою нужно сказать "нет"

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Боксер Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Мексиканский профи-боксер Сауль Канело Альварес отказался от боя с абсолютным чемпионом полусреднего веса американцем Теренсом Кроуфордом, передает NUR.KZ со ссылкой на Vringe.com

30 сентября суперзвёздный мексиканец Сауль Канело Альварес сразится в Лас-Вегасе с американцем Джермеллом Чарло. Поединок войдет в историю, как первый в эпоху четырёх поясов между двумя абсолютными чемпионами мира. 

Сразу после данного боя мексиканца может ждать следующий громкий поединок: американский абсолютный чемпион Теренс Кроуфорд давно заявляет о готовности провести схватку.

Сам же Канело категорично отказывается выйти на ринг против Кроуфорда.

«Все говорят о моём поединке с Кроуфордом. Знаете, что мне во всём этом не нравится? Когда Теренсу предложили бой с легковесом Джервонтом Дэвисом, он ответил: "Никто мне за это не отдаст должное". Это ведь точно такая же ситуация. Так что я считаю, что бою Канело vs Кроуфорд нужно сказать "Нет". Знаете что, мужики? Не нужно, не пытайтесь сделать вот такие вот бои», - заявляет журналистам Канело.

Ранее, Альваресу бросил вызов чемпион WBO казахстанец Жанибек Алимханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036756-alvares-o-boe-s-kroufordom-etomu-boyu-nuzhno-skazat-net/

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