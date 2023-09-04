Крис Юбенк-младший "передумал" биться с Головкиным

Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco /Sports Illustrated/Getty Images

Британский боксер Крис Юбенк-младший, который раннее бросил вызов Геннадию Головкину, заявил что рассматривает также и другие варианты боев, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Крис Юбэнк удосрочил Смита в десятом раунде их реванша в ночь со 2 на 3 сентября, после чего обратился к казахстанскому боксеру и выразил желание подраться за титулы Головкина, видимо забыв, что GGG уже давно не является чемпионом по какой-либо из версии. После этого на британца посыпались насмешки о том что борьба буде за несуществующие пояса. После чего боксер заявил:

"На самом деле для меня нет какого-то идеального боя. Есть много громких имен. Я бы хотел подраться с Головкиным или сразиться за титул чемпиона мира. Но есть и известные имена местного масштаба, — сказал Юбэнк в интервью Sky Sports после боя.

Напомним, ранее на оплошность британца указал другой казахстанский профи-боксер Жанибек Алимханулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035146-kris-yubenk-mladshiy-peredumal-bitsya-s-golovkinym/