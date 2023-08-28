Боксер Николай Шваб проведет следующий бой в США

Николай Шваб. Фото: instagram.com/shvabnikolay

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Николай Шваб (11-0, 7КО) свой следующий поединок проведет 3 октября в Нэшвилле (штат Теннесси, США), передает Boxrec.com.

По информации источника, Николай проведет бой в легком дивизионе. Поединок будет рассчитан на шесть раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Свой предыдущий бой Шваб провел в феврале текущего года в Доминиканской Республике, победив нокаутом в третьем раунде колумбийца Эльбера Рохаса (20-10-2, 17КО) и завоевав титул WBA Fedecaribe.

Всего на счету 29-летнего казахстанского боксера 11 побед (7 из них нокаутом) на профессиональном ринге и ноль поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034273-bokser-nikolay-shvab-provedet-sleduyuschiy-boy-v-ssha/