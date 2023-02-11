Боксер Николай Шваб защитил титул WBA Fedecaribe

Николай Шваб. Фото: instagram.com/shvabnikolay/

Выступающий в легком дивизионе казахстанский боксер-профессионал Николай Шваб одержал досрочную победу над представителем Венесуэлы Эльбаром Рохасом, передает NUR.KZ.

Рассчитанный на десять раундов поединок, который прошел в доминиканском городе Сосуа, не продлился всю дистанцию. В третьем раунде Николай победил Рохаса техническим нокаутом.

Тем самым Николай продлил свою победную серию до 11-ти боев (7 из них досрочно) и успешно защитил титул WBA Fedecaribe в легком весе.

Для Эльбара Рохаса это поражение стало восьмым на профи-ринге при 18 победах.

Отметим, что в профессионалах Николай Шваб выступает исключительно в двух странах: США и Доминиканская Республика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009027-bokser-nikolay-shvab-zaschitil-titul-wba-fedecaribe/