Александр Усик обошел Тайсона Фьюри в рейтинге супертяжелого веса

Украинский боксер Александр Усик после победы нокаутом над британцем Дэниелем Дюбуа поднялся в рейтинге интернет журнала vRINge.com на первую позицию, передает NUR.KZ.
Лидером данного рейтинга до обновления был заклятый соперник Усика, чемпион мира по версии WBC - Тайсон Фьюри (Великборитания). Теперь топ-10 боксеров супертяжелого веса выглядить следующим образом:
1) Александр Усик (Украина)
2) Тайсон Фьюри (Велиобритания)
3) Энтони Джошуа (Великобритания)
4)Деонтей Уайлдер (США)
5) Энди Руис (Мексика/США)
6) Филип Хргович (Хорватия)
7) Чжан Чжилеи (Китай)
8) Джо Джойс (Великобритания)
9) Джаред Андерсон (США)
10) Мартин Баколе (ДР Конго)
Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в минувшие выходные в польском Вроцлаве. Александр нокаутировал британца в девчтом раунде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034224-aleksandr-usik-oboshel-taysona-fyuri-v-reytinge-supertyazhelogo-vesa/