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Александр Усик обошел Тайсона Фьюри в рейтинге супертяжелого веса

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Александр Усик
Александр Усик. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Украинский боксер Александр Усик после победы нокаутом над британцем Дэниелем Дюбуа поднялся в рейтинге интернет журнала vRINge.com на первую позицию, передает NUR.KZ.

Лидером данного рейтинга до обновления был заклятый соперник Усика, чемпион мира по версии WBC - Тайсон Фьюри (Великборитания). Теперь топ-10 боксеров супертяжелого веса выглядить следующим образом:

1) Александр Усик (Украина)

2) Тайсон Фьюри (Велиобритания)

3) Энтони Джошуа (Великобритания)

4)Деонтей Уайлдер (США)

5) Энди Руис (Мексика/США)

6) Филип Хргович (Хорватия)

7) Чжан Чжилеи (Китай)

8) Джо Джойс (Великобритания)

9) Джаред Андерсон (США)

10) Мартин Баколе (ДР Конго)

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в минувшие выходные в польском Вроцлаве. Александр нокаутировал британца в девчтом раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034224-aleksandr-usik-oboshel-taysona-fyuri-v-reytinge-supertyazhelogo-vesa/

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