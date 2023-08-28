Жан Кособуцкий о поражении дисквалификацией в бою с Аджагбой: Судью на мыло

Жан Кособуцкий - Эфе Аджагба. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий прокомментировал свое поражение дисквалификацией в поединке с нигерийцем Эфе Аджагбой на вечере бокса в США, передает NUR.KZ.

Напомним, что в четвертом раунде судья дисквалифицировал Кособуцкого за удар соперника ниже пояса. Перед этим в третьем раунде казахстанец получил предупреждение за удар в пах.

Тем самым Жан потерпел первое поражение на профессиональном ринге в своем дебютном поединке в США. Для Эфе Аджагбы эта победа стала 18-й при одной неудаче.

На своей странице в социальных сетях 34-летний казахстанский боксер был возмущен судейским вердиктом.

"Судью на мыло", - написал в Instagram stories Кособуцкий.

Instagram stories Жана Кособуцкого. Фото: instagram.com/kossobutskiy/

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034217-zhan-kosobutskiy-o-porazhenii-diskvalifikatsiey-v-boyu-s-adzhagboy-sudyu-na-mylo/