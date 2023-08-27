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Жана Кособуцкого дисквалифицировали в дебютном бое в США

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Жан Кособуцкий
Жан Кособуцкий: Фото: instagram.com/kosobutskiy

Казахстанский профи-боксер супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) потерпел первое поражение в своей карьере на вечере бокса в США против нигерийца Эфе Аджагбы (17-1, 13 КО), передает NUR.KZ.

Для казахстанца это был первый большой бой в профессиональной карьере. Поединок в супертяжелом весе был расссчитан на 10 раундов. В третьем раунде с Кособуцкого был снят балл за удар ниже пояса. В следующем отрезке история повторилась, но судьи уже отнеслись категоричнее. Жана Кособуцкого дисквалифицируют за еще один удар в пах.

Таким образом казахстанский супертяж терпит первое поражение в карьере после 19 побед, 18 из них нокаутами. Соперник Кособуцкого же Эфе Аджагба одерживает 18-ю победу на профи-ринге при одном поражении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034130-zhana-kosobutskogo-diskvalifitsirovali-v-debyutnom-boe-v-ssha/

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