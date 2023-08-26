Отправили в нокаут: Нурсултан Аманжолов неожиданно проиграл на вечере бокса

Нурсултан Аманжолов. Фото: instagram.com/nursultan_night_train_amanzhol

Казахстанский непобежденный профессиональный боксер-супертяж Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) проиграл нокаутом в первом раунде на вечере бокса в польском Вроцлаве, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца на вечере бокса в андеркарде Усик-Дюбуа был боксер из Узбекистана Лазизбек Муллажонов (3-0, 3 КО). Поединок Аманжолова и Муллажонова прошел в супертяжелом весе и был рассчитан на шесть раундов. По итогу, узбекистанский боксер показал свою силу уже в первом раунде. Аманжолов проигрывает техническим нокаутом.

Таким образом, это победа стала для Лазизбека Муллажонова четвертой в его профессиональной карьере, а непобежденный до этого боя Нурсултан Аманжолов терпит первое поражение на профи-ринге.

Отметим, боксер из Узбекистана в любительском боксе выигрывал золотую медаль на чемпионате Азии-2022, кроме того, в этом году он стал бронзовым призером домашнего мирового первенства, который проходил в Ташкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034120-otpravili-v-nokaut-nursultan-amanzholov-neozhidanno-proigral-na-vechere-boksa/