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30 лет независимости Казахстана

Стал известен соперник Батыра Джукембаева по бою в США

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Боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев (20-1, 16КО) свой следующий поединок проведет против аргентинца Уго Альберто Рольдан (22-1-1, 7КО), пишет Boxrec.com.

Поединок между боксерами запланирован на 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США). Бой пройдет в рамках первого полусреднего веса и будет рассчитан десять раундов.

Отметим, что это будет второй поединок для Батыра в Соединенных Штатах Америки. Ранее в 2021 году Джукембаев досрочно проиграл пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу.

Свой предыдущий поединок 32-летний казахстанский боксер провел в декабре прошлого года в Алматы, победив техническим нокаутом представителя ЮАР Ксолани Мкотхели.

Всего в активе Батыра Джукембаева 20 побед на профессиональном ринге при одной неудаче. На счету его соперника Уго Альберто Рольдана 22 победы, одно поражение и одна ничья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034122-stal-izvesten-sopernik-batyra-dzhukembaeva-po-boyu-v-ssha/

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