Батыр Джукембаев одержал победу на вечере бокса в Алматы

Батыр Джукембаев. Фото: Eye of the Tiger Management

Выступающий в первом полусреднем дивизионе казахстанец Батыр Джукембаев одержал победу над южноафриканцем Холани Мкотели на вечере бокса в Алматы, передает NUR.KZ.

Запланированный на десять раундов главный бой вечера не продлился всю дистанцию. В шестом раунде Батыр ударом в корпус нокаутировал своего оппонента. До этого Мкотели несколько раз побывал в нокдауне.

Тем самым Джукембаев одержал 20-ю победу (из них 16 досрочно) на профессиональном ринге при одном поражений.

Отметим, что этот бой стал первым для Батыра Джукембаева в Казахстане. Ранее все свои поединки 31-летний боксер проводил в Канаде и США.

Также в со-главном бою вечера Садриддин Ахмедов победил еще одного представителя ЮАР Нкулулеко Млонго.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002923-batyr-dzhukembaev-oderzhal-pobedu-na-vechere-boksa-v-almaty/