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Назван состав мужской сборной Казахстана по боксу на участие в Азиатских играх

Опубликовано:

Махмуд Сабырхан
Махмуд Сабырхан. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Страну на Азиаде представят семь боксеров. Состав выглядит следующим образом:

- Сакен Бибосынов (до 51 килограмма);

- Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов);

- Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 килограмма);

- Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма);

- Нурбек Оралбай (до 80 килограммов);

- Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов);

- Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов).

Добавим, что ранее также был объявлен состав женской сборной.

Азиада в Ханчжоу пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. Знаменосцами сборной Казахстана будут боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033965-nazvan-sostav-muzhskoy-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-aziatskih-igrah/

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