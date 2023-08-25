Назван состав мужской сборной Казахстана по боксу на участие в Азиатских играх

Тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Страну на Азиаде представят семь боксеров. Состав выглядит следующим образом:
- Сакен Бибосынов (до 51 килограмма);
- Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов);
- Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 килограмма);
- Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма);
- Нурбек Оралбай (до 80 килограммов);
- Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов);
- Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов).
Добавим, что ранее также был объявлен состав женской сборной.
Азиада в Ханчжоу пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. Знаменосцами сборной Казахстана будут боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033965-nazvan-sostav-muzhskoy-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-aziatskih-igrah/