Азиатские игры в Ханчжоу: кто представит Казахстан в женском боксе

Жайна Шекербекова. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в Азиатских играх, которые пройдут этой осень в Ханчжоу (КНР), сообщает пресс-служба Федерации.

За медали Азиады будут биться шесть казахстанок. На ринг выйдут Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Жайна Шекербекова (до 54 килограммов), Карина Ибрагимова (до 57 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Наталья Богданова (до 66 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

Напомним, Азиада в Ханчжоу пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта.

Знаменосцами сборной Казахстана будут боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033661-aziatskie-igry-v-hanchzhou-kto-predstavit-kazahstan-v-zhenskom-bokse/