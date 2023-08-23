Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Азиатские игры в Ханчжоу: кто представит Казахстан в женском боксе

Опубликовано:

Жайна Шекербекова
Жайна Шекербекова. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в Азиатских играх, которые пройдут этой осень в Ханчжоу (КНР), сообщает пресс-служба Федерации.

За медали Азиады будут биться шесть казахстанок. На ринг выйдут Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Жайна Шекербекова (до 54 килограммов), Карина Ибрагимова (до 57 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Наталья Богданова (до 66 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

Напомним, Азиада в Ханчжоу пройдет с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта.

Знаменосцами сборной Казахстана будут боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033661-aziatskie-igry-v-hanchzhou-kto-predstavit-kazahstan-v-zhenskom-bokse/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.