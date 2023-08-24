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30 лет независимости Казахстана

Канат Ислам: Планирую вернуться на ринг осенью этого года

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Боксер Канат Ислам
Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq/

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (29-1, 22КО) рассказал, когда планирует вернуться на ринг, передает портал turkystan.kz.

По словам 38-летнего казахстанского боксера, свой следующий поединок он проведет осенью текущего года.

"Да, у меня был длительный перерыва после моего последнего боя, который прошел в октябре 2022 года. Хочу этой осенью провести поединок. Сейчас с командой готовимся к моему возвращению. Пока точной даты и имя соперника нет.

Скоро мне 39? На самом деле выступать в этом возрасте уже вызывает уважение. С другой стороны, мне самому это интересно. Настоящая проверка, так сказать. Я 30 лет боксирую, из них 10 бился в Штатах, но я все еще учусь", - заявил Ислам.

Напомним, что в предыдущем бою Канат Ислам потерпел поражение от британца Джимми Келли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033866-kanat-islam-planiruyu-vernutsya-na-ring-osenyu-etogo-goda/

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