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"Меня будет ждать мелкий рыбак из Омахи": Чарло озвучил планы в случае победы над "Канело"

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Джермелл Чарло
Джермелл Чарло. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе американец Джермелл Чарло пообещал апсет в бою против обладателя всех основных титулов в суперсреднем весе Сауля Альвареса (Мексика), передает NUR.KZ.

Об этом он заявил во время второй пресс-конференции, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Первая, напомним, прошла в Нью-Йорке.

"Это большое событие. Наш бой. Эл Хэймон проделал большую работу. Именно то, что мне нужно. Что я ответил, когда мне позвонили и предложили бой с Альваресом? Я сказал: "Давайте, вперед". Впереди у нас много работы, и я понимаю, что победа над "Канело" сделает меня одним из величайших.

Травмы руки почти меня не беспокоит. Остались некоторые процедуры. И я буду готов к Саулю.

Так. Я выиграю у Альвареса. И затем мне придется подраться с "Мексиканским монстром" Бенавидесом, а также в Плантом. С этими громадными парнями, да? Я превращусь в цель для них. Плюс меня будет ждать более мелкий чувак, этот рыбак из Омахи Теренс Кроуфорд. Да, называйте его как хотите, но он именно рыбак. Везде носит с собой эту сеть",- сказал Чарло.

Добавим, исторический бой состоится 30 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032856-menya-budet-zhdat-melkiy-rybak-iz-omahi-charlo-ozvuchil-plany-v-sluchae-pobedy-nad-kanelo/

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