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30 лет независимости Казахстана

Жан Кособуцкий прилетел в США на бой с Аджагбой

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Боксер Жан Кособуцкий
Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/universum_tv/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий прилетел в США для заключительной подготовки к бою против нигерийца Эфе Аджагбы, передает NUR.KZ.

В данный момент Жан тренируется в зале в Нью-Джерси (США). Об этом боксер рассказал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что бой Кособуцкого против Аджагбы состоится 26 августа в американском городе Талса. Поединок пройдет в тяжелом весе и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, что 34-летний казахстанский боксер в профессионалах идет без поражений. В активе Жана 19 побед, из них 18 он завершил досрочно. На счет его соперника Эфе Аджагбы 17 побед (13 нокаутом) на профи-ринге при одной неудаче.

Также в данном вечере бокса выступит еще один спортсмен из Казахстана Абылайхан Жусупов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032579-zhan-kosobutskiy-priletel-v-ssha-na-boy-s-adzhagboy/

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