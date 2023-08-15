Жан Кособуцкий прилетел в США на бой с Аджагбой

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий прилетел в США для заключительной подготовки к бою против нигерийца Эфе Аджагбы, передает NUR.KZ.
В данный момент Жан тренируется в зале в Нью-Джерси (США). Об этом боксер рассказал на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что бой Кособуцкого против Аджагбы состоится 26 августа в американском городе Талса. Поединок пройдет в тяжелом весе и будет рассчитан на десять раундов.
Отметим, что 34-летний казахстанский боксер в профессионалах идет без поражений. В активе Жана 19 побед, из них 18 он завершил досрочно. На счет его соперника Эфе Аджагбы 17 побед (13 нокаутом) на профи-ринге при одной неудаче.
Также в данном вечере бокса выступит еще один спортсмен из Казахстана Абылайхан Жусупов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032579-zhan-kosobutskiy-priletel-v-ssha-na-boy-s-adzhagboy/