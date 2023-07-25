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Абылайхан Жусупов выступит на вечере бокса в США

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Боксер Абылайхан Жусупов
Абылайхан Жусупов. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Казахстанский боксер-профессионал Абылайхан Жусупов (3-0, 2КО) свой следующий поединок проведет 26 августа в Талсе (штат Оклахома, США) на вечере бокса Андерсон - Руденко, передает NUR.KZ.

По информации портала Boxrec.com, бой Абылайхана пройдет в полусреднем весе и будет рассчитан на восемь раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Для 26-летнего казахстанского боксера это будет четвертый поединок на профи-ринге. Ранее он выиграл три поединка.

Интересно, что Жусупов выступит в одном вечере бокса со своим соотечественником Жаном Кособуцким (19-0, 18КО). Его оппонентом станет представитель Нигерии Эфе Аджагба (17-1, 13КО).

В главном бою же вечера же состоится поединок американца Джареда Андерсона (15-0, 14КО) против украинца Андрея Руденко (35-6, 21КО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030032-abylayhan-zhusupov-vystupit-na-vechere-boksa-v-ssha/

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