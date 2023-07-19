Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Жана Кособуцкого

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (19-0, 18KO) следующий бой проведет против нигерийца Эфе Аджагбы (17-1, 13КО), пишет Boxingscene.com.

По информации источника, поединок в супертяжелом весе состоится 26 августа в Талсе (штат Оклахома, США) и будет рассчитан на десять раундов. Трансляция пройдет на телеканале ESPN.

Интересно, что в главном бою вечера пройдет поединок небитого Джареда Андерсона с украинцем Андреем Руденко. Ранее у Жана сорвался бой с Андерсоном из-за проблем с визой.

На профессиональном ринге Кособуцкий идет без поражений. В его активе 19 побед, из них 18 он завершил досрочно. Тогда как на счету его соперника Эфе Аджагбы 17 побед и одно поражение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029244-stal-izvesten-sleduyuschiy-sopernik-kazahstanskogo-boksera-zhana-kosobutskogo/