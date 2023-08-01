"Может показаться, но это не так": Кроуфорд не считает свою победу над Спенсом легкой

Теренс Кроуфорд. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд заявил, что не считает свою досрочную победу над соотечественником Эрролом Спенсом легкой, передает Ring TV.

По словам Теренса, на таком уровне не бывает легких боев.

"Как я уже раньше говорил, мы так усердно работали в тренировочном лагере, что эта победа может показаться легкой, но бои на таком уровне никогда не бывают легкими. Эти поединки - очень тяжелые, потому что больше всего мы убиваем свое тело на тренировках.

Я работал изо всех сил, чтобы во время боя показать хорошее выступление. Мы работали долгое время только для этого момента. Так что это никогда не бывает легко", - заявил Кроуфорд.

Напомним, что 30 июля в Лас-Вегасе (США) Теренс Кроуфорд нанес Эрролу Спенсу первое поражение в карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030893-mozhet-pokazatsya-no-eto-ne-tak-krouford-ne-schitaet-svoyu-pobedu-nad-spensom-legkoy/