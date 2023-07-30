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Кроуфорд досрочно победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

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Бой Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс
Бой Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс. Фото: Al Bello/Getty Images

В Лас-Вегас (Невада, США) состоялся главный ой года. В ринге за звание абсолютного чемпиона мира сошлись непобежденные американцы Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд, передает NUR.KZ.

Данная встреча прошла в лимите полусреднего веса. Боксеры должны были провести в ринге максимально 12 раундов, но все завершилось до финального гонга.

Кроуфорд практически сразу же завладел преимуществом. У него отличного проходили удары, а во втором раунде он и вовсе отправил Спенс в легкий нокдаун.

Эррол был агрессивнее, но особого урона он не мог нанести. У Теренса же все получалось. Он отлично работал в защите, пережидал тяжелые атаки, готовя свои.

Кроуфорд буквально деклассировал Спенса. Эрролу было нечем отвечать на шикарные действия Теренса.

В седьмом Эррол дважды оказался в нокдауне. Завершилось же все в девятой трехминутке. Теренс здорово попал, потряс оппонента, принялся жестко добивать - рефери остановил односторонний поединок.

Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Также он стал первым в истории боксером, кому удалось завоевать все четыре основных пояса в двух весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030575-krouford-dosrochno-pobedil-spensa-i-stal-absolyutnym-chempionom-mira/

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