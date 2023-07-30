Кроуфорд досрочно победил Спенса и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

В Лас-Вегас (Невада, США) состоялся главный ой года. В ринге за звание абсолютного чемпиона мира сошлись непобежденные американцы Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд, передает NUR.KZ.
Данная встреча прошла в лимите полусреднего веса. Боксеры должны были провести в ринге максимально 12 раундов, но все завершилось до финального гонга.
Кроуфорд практически сразу же завладел преимуществом. У него отличного проходили удары, а во втором раунде он и вовсе отправил Спенс в легкий нокдаун.
Эррол был агрессивнее, но особого урона он не мог нанести. У Теренса же все получалось. Он отлично работал в защите, пережидал тяжелые атаки, готовя свои.
Кроуфорд буквально деклассировал Спенса. Эрролу было нечем отвечать на шикарные действия Теренса.
В седьмом Эррол дважды оказался в нокдауне. Завершилось же все в девятой трехминутке. Теренс здорово попал, потряс оппонента, принялся жестко добивать - рефери остановил односторонний поединок.
Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Также он стал первым в истории боксером, кому удалось завоевать все четыре основных пояса в двух весовых категориях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030575-krouford-dosrochno-pobedil-spensa-i-stal-absolyutnym-chempionom-mira/