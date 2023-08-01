Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Боксер Жанкош Тураров: Встретил Флойда Мейвезера, он пригласил меня на спарринг

Опубликовано:

Боксеры Жанкош Тураров и Флойд Мейвезер
Жанкош Тураров и Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров в Лас-Вегасе (штат Невада, США) встретился с экс-чемпионом мира американцем Флойдом Мейвезером, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Жанкош опубликовал фотографию с Мейвезером в боксерском зале в Лас-Вегасе.

"Встретил самого богатого боксера в мире - Флойда Мейвезера. Он пригласил меня на спарринг на следующей неделе. Показал ему давнюю нашу фотографию. Сказал, что помнит. Уважение Флойду", - подписал пост Тураров.

На профессиональном ринге Жанкош Тураров идет без поражений. В его активе 27 побед, из них 20 он завершил нокаутом.

Напомним, что в своем последнем бою 32-летний казахстанский боксер завоевал титул IBO в первом полусреднем весе, победив техническим нокаутом мексиканца Алехандро Менесеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030883-bokser-zhankosh-turarov-vstretil-floyda-meyvezera-on-priglasil-menya-na-sparring/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.