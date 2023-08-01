Боксер Жанкош Тураров: Встретил Флойда Мейвезера, он пригласил меня на спарринг

Жанкош Тураров и Флойд Мейвезер. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров в Лас-Вегасе (штат Невада, США) встретился с экс-чемпионом мира американцем Флойдом Мейвезером, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Жанкош опубликовал фотографию с Мейвезером в боксерском зале в Лас-Вегасе.

"Встретил самого богатого боксера в мире - Флойда Мейвезера. Он пригласил меня на спарринг на следующей неделе. Показал ему давнюю нашу фотографию. Сказал, что помнит. Уважение Флойду", - подписал пост Тураров.

На профессиональном ринге Жанкош Тураров идет без поражений. В его активе 27 побед, из них 20 он завершил нокаутом.

Напомним, что в своем последнем бою 32-летний казахстанский боксер завоевал титул IBO в первом полусреднем весе, победив техническим нокаутом мексиканца Алехандро Менесеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030883-bokser-zhankosh-turarov-vstretil-floyda-meyvezera-on-priglasil-menya-na-sparring/