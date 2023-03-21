Боксер Жанкош Тураров завоевал титул IBO

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров провел поединок против обладателя титула IBO в первом полусреднем весе мексиканца Алехандро Менесеса в Алматы, передает NUR.KZ.

Запланированный на 12 раундов поединок не продлился всю дистанцию. В десятом раунде мексиканец получил сильное рассечение, в результате его команда решила остановить встречу.

Как итог - победа Жанкоша Турарова техническим нокаутом.

Тем самым 32-летний казахстанский боксер завоевал титул IBO (Международная боксерская организация) в первом полусреднем весе и одержал 27-ю победу (из них 20 досрочно) на профессиональном ринге.

Для Алехандро Менесеса это поражение стало шестым в карьере при 16 победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013737-bokser-zhankosh-turarov-zavoeval-titul-ibo/